The New York Times: директор ЦРУ таємно відвідав Україну
Київ • УНН
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну вдесяте з початку війни, щоб заспокоїти українське керівництво на тлі затримок із затвердженням американської допомоги та побоювань, що країну можуть покинути, як це сталося з Афганістаном.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у четвер, 22 лютого, здійснив секретний візит до України, повідомила The New York Times, передає УНН.
Деталі
Стверджується, що глава ЦРУ хотів заспокоїти українське керівництво на тлі проблем зі схваленням американської допомоги. Бернс побував на Україні вдесяте з початку війни з Росією.
За даними The New York Times, деякі офіцери української розвідки запитують американські колеги, чи кине їх ЦРУ на тлі складнощів зі схваленням пакету допомоги Києву.
Це раніше сталося в Афганістані і тепер це може статися в Україні
Чиновник ЦРУ, коментуючи інформацію про візит Бернса, заявив, що поїздка стала "сильним сигналом", що відданість США підтримці України продовжуватиметься.
Доповнення
Законопроєкт про надання коштів Україні обговорюється в Конгресі США з жовтня 2023 року. У середині лютого Сенат затвердив двопартійну ініціативу щодо виділення понад $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Документ має схвалити Палата представників, яка контролюється республіканцями. Речник нижньої палати Конгресу Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт на голосування без заходів зміцнення безпеки південного кордону.
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