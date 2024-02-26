The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину
Киев • УНН
Директор ЦРУ тайно посетил Украину в десятый раз с начала войны, чтобы успокоить украинское руководство на фоне задержек с утверждением американской помощи и опасений, что страну могут покинуть, как это произошло с Афганистаном.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в четверг, 22 февраля, совершил секретный визит в Украину, сообщила The New York Times, передает УНН.
Детали
Утверждается, что глава ЦРУ хотел успокоить украинское руководство на фоне проблем с одобрением американской помощи. Бернс побывал на Украине в десятый раз с начала войны с Россией.
По данным The New York Times, некоторые офицеры украинской разведки спрашивают американские коллеги, бросит ли их ЦРУ на фоне сложностей с одобрением пакета помощи Киеву.
Это раньше произошло в Афганистане и теперь это может произойти в Украине
Чиновник ЦРУ, комментируя информацию о визите Бернса, заявил, что поездка стала "сильным сигналом", что преданность США поддержке Украины будет продолжаться.
Дополнение
Законопроект о предоставлении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ должна одобрить Палата представителей, которая контролируется республиканцами. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.
Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США31 января 2024, 08:06 • 24221 просмотр
The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину
Директор ЦРУ тайно посетил Украину в десятый раз с начала войны, чтобы успокоить украинское руководство на фоне задержек с утверждением американской помощи и опасений, что страну могут покинуть, как это произошло с Афганистаном.
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