The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в четверг, 22 февраля, совершил секретный визит в Украину, сообщила The New York Times, передает УНН.

Детали

Утверждается, что глава ЦРУ хотел успокоить украинское руководство на фоне проблем с одобрением американской помощи. Бернс побывал на Украине в десятый раз с начала войны с Россией.

По данным The New York Times, некоторые офицеры украинской разведки спрашивают американские коллеги, бросит ли их ЦРУ на фоне сложностей с одобрением пакета помощи Киеву.

Это раньше произошло в Афганистане и теперь это может произойти в Украине сказал высокопоставленный украинский офицер.

Чиновник ЦРУ, комментируя информацию о визите Бернса, заявил, что поездка стала "сильным сигналом", что преданность США поддержке Украины будет продолжаться.

Дополнение

Законопроект о предоставлении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ должна одобрить Палата представителей, которая контролируется республиканцами. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.

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