Бубка поддержал Павелко на выборах в исполком УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Герой Украины, многократный мировой рекордсмен, президент НОК Сергей Бубка выразил свою поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Футбол - самый популярный вид спорта на планете, и очень важно, чтобы его развитием занимались люди, которые действительно живут футболом и мечтают о покорении новых футбольных вершин. Андрей Павелко уже доказал, что умеет воплощать в жизнь самые смелые замыслы ради развития футбола на всех уровнях - от детского до профессионального", - написал Бубка в своем письме к ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы.
Напомним, выборы членов исполкома УЕФА будут проходить завтра, 7 февраля, в Риме. От Украины единственным делегатом на выборы выдвинут действующий президент ФФУ Андрей Павелко.
Отметим, что в этом году предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться - еще в октябре прошлого года. На следующие выборы он также не сможет подать свою кандидатуру из-за возрастных ограничений. Таким образом футбольная карьера Суркиса-старшего на международной арене завершается.
Добавим, что в марте прошлого года исполком ФФУ поддержал выдвижение Павелко на выборы в УЕФА единогласно.