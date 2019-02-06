Бубка підтримав Павелка на виборах до виконкому УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Герой України, багаторазовий світовий рекордсмен, президент НОК Сергій Бубка висловив свою підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
"Футбол — найпопулярніший вид спорту на планеті, і надзвичайно важливо, щоб його розвитком займалися люди, які дійсно живуть футболом і мріють про підкорення нових футбольних вершин. Андрій Павелко вже довів, що вміє втілювати в життя найсміливіші задуми заради розвитку футболу на всіх рівнях — від дитячого до професіонального", — написав Бубка у своєму листі до ФФУ та керівників футбольних асоціацій країн Європи.
Нагадаємо, вибори членів виконкому УЄФА проходитимуть завтра, 7 лютого, у Римі. Від України єдиним делегатом на вибори висунуто чинного президента ФФУ Андрія Павелка.
Зауважимо, що цього року попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися - ще у жовтні минулого року. На наступні вибори він також не зможе подати свою кандидатуру через вікові обмеження. Таким чином футбольна кар'єра Суркіса-старшого на міжнародній арені завершується.
Додамо, що у березні минулого року виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно.