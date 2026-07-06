Брюссель передаст Украине 36 автобусов для Черниговщины и Сумщины

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:29 • 11299 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 24547 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 23856 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 24272 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 26533 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 30338 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 35441 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 39225 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 37525 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33888 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.9м/с
51%
747мм
Популярные новости
В рф фиксируют дроновую атаку на Омский НПЗ за тысячи километров от границыVideo6 июля, 11:27 • 10488 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo6 июля, 11:34 • 23703 просмотра
17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля6 июля, 13:50 • 9370 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 16680 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 20715 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 20805 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 112028 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 106718 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 112413 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 127091 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Германия
Польша
Брянская область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 16766 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 63050 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 72675 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 65068 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 62372 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Брюссель передаст Украине 36 автобусов для Черниговщины и Сумщины

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Брюссельская транспортная компания STIB передаст Украине 36 дизельных автобусов, которые после лета отправятся в общины Черниговской и Сумской областей. С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 14 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов.

Брюссель передаст Украине 36 автобусов для Черниговщины и Сумщины

Брюссельская транспортная компания STIB передаст Украине 36 автобусов, которые после лета отправятся в общины Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Речь идет о дизельных автобусах, которые были введены в эксплуатацию в 2010–2011 годах и уже преодолели около 700 тысяч километров каждый. Передача стала возможной благодаря обновлению и электрификации автобусного парка бельгийской столицы.

Эти автобусы будут означать, что жизнь, нормальная жизнь, продолжается. Люди смогут добираться до работы, дети – до школ, медицинский персонал – до больниц, пожилые люди – получать необходимые услуги

– заявил посол Украины в Бельгии Ярослав Мельник.

В то же время дипломат напомнил о масштабах потерь украинского общественного транспорта из-за российской агрессии. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 14 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов.

Генеральный директор STIB Брие де Меюс отметил, что автобусы будут доставляться в Украину несколькими колоннами по 8-10 машин из-за сложной логистики. Он также не исключил новых поставок в будущем, ведь до 2035 года Брюссель планирует полностью обновить парк из 800 автобусов, большинство из которых могут быть переданы или проданы.

Польша утилизирует МиГи, которые просила Украина - СМИ03.07.26, 00:32 • 7217 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира