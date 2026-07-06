Брюссель передаст Украине 36 автобусов для Черниговщины и Сумщины

Брюссельская транспортная компания STIB передаст Украине 36 автобусов, которые после лета отправятся в общины Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Речь идет о дизельных автобусах, которые были введены в эксплуатацию в 2010–2011 годах и уже преодолели около 700 тысяч километров каждый. Передача стала возможной благодаря обновлению и электрификации автобусного парка бельгийской столицы.

Эти автобусы будут означать, что жизнь, нормальная жизнь, продолжается. Люди смогут добираться до работы, дети – до школ, медицинский персонал – до больниц, пожилые люди – получать необходимые услуги – заявил посол Украины в Бельгии Ярослав Мельник.

В то же время дипломат напомнил о масштабах потерь украинского общественного транспорта из-за российской агрессии. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 14 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов.

Генеральный директор STIB Брие де Меюс отметил, что автобусы будут доставляться в Украину несколькими колоннами по 8-10 машин из-за сложной логистики. Он также не исключил новых поставок в будущем, ведь до 2035 года Брюссель планирует полностью обновить парк из 800 автобусов, большинство из которых могут быть переданы или проданы.

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