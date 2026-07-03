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Польша утилизирует МиГи, которые просила Украина - СМИ

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29 из-за якобы невыполнения Киевом соглашения о беспилотных технологиях. Самолеты постепенно выведут из эксплуатации из-за износа.

Польша утилизирует МиГи, которые просила Украина - СМИ

Польша постепенно снимет с вооружения истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине в обмен на беспилотные технологии. Об этом сообщает издание Wiadomosci, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Киев должен был предоставить свои технологии беспилотников, а Варшава взамен - передать остаток своих самолетов МиГ-29, которые базируются на 22-й тактической авиабазе в Мальборке. Однако сейчас договоренности поставлены на паузу.

Мы представили Украине четкое предложение по беспилотникам и технологиям. Сначала в этой сфере была договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Мы готовы к дальнейшим переговорам

- заявил министр национальной обороны, вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, этот вопрос имеет политическую подоплеку. При этом, указывает издание, "результат парадоксален": поскольку Украина - как заявляет министр национальной обороны - не выполняет своих обязательств по соглашению, Польша не передаст ни одного оборудования, которое могло бы быть полезным Киеву на фронте.

"Проще говоря: МиГи просто изнашиваются - они превышают свой сертифицированный налет, и никто не планирует инвестировать в их дальнейшую модернизацию. Поэтому самолеты постепенно, один за другим, будут выведены из эксплуатации", - резюмирует СМИ.

Напомним

На днях польская оборонная группа Polska Grupa Zbrojeniowa заявила о готовности обслуживать и ремонтировать украинские истребители МиГ-29 и F-16, несмотря на то, что Варшава в очередной раз отказалась передавать Украине дополнительные советские самолеты.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский05.02.26, 15:45 • 4616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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