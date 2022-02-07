Брюс Уиллис, Джаред Лето, Бен Аффлек: объявлены номинанты на премию "Золотая Малина 2022"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В США представлен список номинантов на главную американскую антипремию в мире кино - "Золотую малину 2022". За победу в главной номинации "худший фильм" будут бороться "Диана: Мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем 2: Новое поколение" и "Женщина в окне", информирует УНН.
Детали
В списке худших актеров оказались Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл"), ЛеБрон Джеймс ("Космический джем 2: Новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен"), Скотт Иствуд ("Опасный) и Марк Уолберг ("Бесконечность").
За аналогичный трофей среди женщин поборются Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл), Меган Фокс ("Север на злаковому поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести").
На "Золотую малину" в номинации "худший режиссер" будут претендовать Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Демон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по - джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне").
Для популярного в прошлом актера Брюса Уиллиса была создана отдельная категория, в которой он упоминался восемь раз. Бен Аффлек получил очередную номинацию на "Золотую малину" за роль в картине "Последняя дуэль".
По давно сложившейся традиции, победители во всех номинациях будут объявлены перед вручением премий Американской Киноакадемии "Оскар".
С полным перечнем номинантов можно ознакомиться здесь.