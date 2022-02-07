Брюс Вілліс, Джаред Лето, Бен Аффлек: оголошено номінантів на премію "Золота Малина 2022"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У США представлено список номінантів на головну американську антипремію у світі кіно – "Золоту малину 2022". За перемогу в головній номінації "найгірший фільм" боротимуться "Діана: Мюзикл", "Нескінченність", "Карен", "Космічний джем 2: Нове покоління" та "Жінка у вікні", інформує УНН.
Деталі
У списку найгірших акторів опинилися Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл"), ЛеБрон Джеймс ("Космічний джем 2: Нове покоління"), Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен"), Скотт Іствуд ("Небезпечний) та Марк Волберг ("Безкінечність").
За аналогічний трофей серед жінок змагатимуться Емі Адамс ("Жінка у вікні"), Жанна де Ваал ("Діана: Мюзікл), Меган Фокс ("Північ на злаковому полі"), Терін Меннінг ("Карен") та Рубі Роуз ("Ангел помсти").
На "Золоту малину" в номінації "найгірший режисер" претендуватимуть Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл), Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен"), Демон "Коук" Деніелс ("Карен"), Ренні Харлін ("Пограбування по- джентльменськи") та Джо Райт ("Жінка у вікні").
Для популярного в минулому актора Брюса Вілліса було створено окрему категорію, в якій він згадувався вісім разів. Бен Аффлек отримав чергову номінацію на "Золоту малину" за роль у картині "Остання дуель".
За традицією, що давно склалася, переможці у всіх номінаціях будуть оголошені перед врученням премій Американської Кіноакадемії "Оскар".
З повним переліком номінантів можна ознайомитися тут.