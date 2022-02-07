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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Брюс Вілліс, Джаред Лето, Бен Аффлек: оголошено номінантів на премію "Золота Малина 2022"

Брюс Вілліс, Джаред Лето, Бен Аффлек: оголошено номінантів на премію "Золота Малина 2022"

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У США представлено список номінантів на головну американську антипремію у світі кіно – "Золоту малину 2022". За перемогу в головній номінації "найгірший фільм" боротимуться "Діана: Мюзикл", "Нескінченність", "Карен", "Космічний джем 2: Нове покоління" та "Жінка у вікні", інформує УНН.

Деталі

У списку найгірших акторів опинилися Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл"), ЛеБрон Джеймс ("Космічний джем 2: Нове покоління"), Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен"), Скотт Іствуд ("Небезпечний) та Марк Волберг ("Безкінечність").

За аналогічний трофей серед жінок змагатимуться Емі Адамс ("Жінка у вікні"), Жанна де Ваал ("Діана: Мюзікл), Меган Фокс ("Північ на злаковому полі"), Терін Меннінг ("Карен") та Рубі Роуз ("Ангел помсти").

На "Золоту малину" в номінації "найгірший режисер" претендуватимуть Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл), Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен"), Демон "Коук" Деніелс ("Карен"), Ренні Харлін ("Пограбування по- джентльменськи") та Джо Райт ("Жінка у вікні").

Для популярного в минулому актора Брюса Вілліса було створено окрему категорію, в якій він згадувався вісім разів. Бен Аффлек отримав чергову номінацію на "Золоту малину" за роль у картині "Остання дуель".

За традицією, що давно склалася, переможці у всіх номінаціях будуть оголошені перед врученням премій Американської Кіноакадемії "Оскар".

З повним переліком номінантів можна ознайомитися тут.

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