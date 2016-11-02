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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"БРСМ-Нафта" просит президента защитить компанию от "рейдерского захвата руками ГФС"

"БРСМ-Нафта" просит президента защитить компанию от "рейдерского захвата руками ГФС"

Киев • УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сеть АЗС "БРСМ-НАФТА" просит президента Украины Петра Порошенко защитить компанию от "рейдерского захвата руками Государственной фискальной служба Украины", а генпрокурора Ю.Луценко - проверить "причастность к преступлению" главы ГФС Романа Насирова лично. Об этом представители группы компании "Стейт Ойл" заявили сегодня во время пресс-конференции, передает УНН.

"Мы обращаемся к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу как к Гаранту Конституции Украины с просьбой безотлагательно встать на защиту института частной собственности в Украине и дать соответствующие поручения правоохранительным органам остановиться в исполнении пожеланий рейдеров. Обращаемся к генеральному прокурору Украины Луценко Юрию Витальевичу с просьбой проверить причастность главы ГФС к участию в организации рейдерского захвата сети АЗС "БРСМ-Нафта", - заявили во время пресс-конференции представители группы компаний "Стейт Ойл", которой принадлежит сеть АЗС "БРСМ-НАФТА".

Причиной таких заявлений стали тотальные обыски на АЗС сети "БРСМ-НАФТА", которые первого ноября состоялись одновременно на 50-ти объектах в 21-й области Украины. Решение об обысках выдал скандальный Шевченковский районный суд Киева. По словам юристов, документ издан с многочисленными нарушениями: они прописаны "под копирку", не указаны адреса обысков, не указаны исполнители и тому подобное.

"По сути следователь, который должен был выполнить решение суда, уполномочил на это третьих лиц. То есть уполномочил кого-то сделать что-то, потому что в постановлении нет конкретных данных, как того требует законодательство Украины", - комментирует директор юридической фирмы "Лекс групп" Людмила Машкина.

В компании заявляют, что обыски прошли противозаконно с нарушениями законодательных и моральных норм.

"Во-первых, оперативные сотрудники сразу выключают камеры видеонаблюдения, как только попадают в помещение. Очевидно, чтобы эти материалы невозможно было зафиксировать и приобщить к делу в суде. Также во время обысков опечатывают все технологические ресурсы. В том числе – бензиновые колонки. В частности, на проведение следственных действий, не допускали адвокатов, а кое-где возникали инциденты с избиением сотрудников компании и адвокатов. Все делается для того, чтобы работа сети по всей Украине была парализована", - считают владельцы "БРСМ-НАФТА".

"Сейчас мы готовим не только обжалование постановления Шевченковского суда, но и обращение относительно действий судьи в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции. Незаконность данного судебного решения уже поставила под сомнение законность всех следственных действий в рамках обысков и законность самого ареста имущества", – сообщил директор департамента стратегического маркетинга компании "Стейт Ойл" Александр Мельничук.

По его словам, это является признаком классической рейдерской атаки: наспех написанное решение суда, обыски, арест имущества, приостановление работы предприятий и сети. Такими есть составляющие "рейдерской цепи". В "Стейт Ойл" также удивлены и обеспокоены заявлением Генпрокуратуры, которая сообщила, что имущество компании будет отобрано и передано в Минэнерго. Ведь, по убеждению представителей компании, никакими законами такие действия не разрешены, их можно расценивать как грабеж, как посягательство на частную собственность, которую в развитых странах защищает государство.

"Мы расцениваем это как очень тревожный сигнал для международных инвесторов, которые будут бояться вкладывать средства в украинскую экономику, ведь завтра оно может быть национализированным и перепроданным предприятиям рейдеров. Это плохие новости для Совета Европы и Европарламента, Всемирного банка и МВФ. Ведь вчера мы увидели, что руками правоохранителей можно отбирать частную собственность, – комментирует Александр Мельничук. – И это все происходит накануне решения Евросоюза о введении безвизового режима с Украиной. Ведь частная собственность является одним из признаков демократии и охраняется международным законодательством".

Вчера эксперты заявили, что за данной рейдерской атакой может стоять глава ГДФС Роман Насиров, а за ним могут стоять влиятельные люди из парламента. Как писали СМИ, рейдерский захват сети АЗС продолжается около двух лет. Первые обыски в прошлом году проходили по похожей "схеме": массовые обыски, арест имущества, препятствование работе. Компании предъявляли сокрытие налогов. Однако никаких доказательств или конкретных фактов (за какой период, какие суммы) ГФС и Генпрокуратура так и не обнародовали. Отметим, что по итогам первого полугодия 2016 года, национальная сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нефть" вошла в список крупнейших плательщиков налогов, которые наполняют бюджет Украины.

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