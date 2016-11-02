"БРСМ-нафта" просить президента захистити компанію від "рейдерського захоплення руками ДФС"

"Ми звертаємося до президента України Порошенка Петра Олексійовича як до Гаранта Конституції України з проханням невідкладно стати на захист інституту приватної власності в Україні та дати відповідні доручення правоохоронним органам зупинитися у виконанні побажань рейдерів. Звертаємося до генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича з проханням перевірити причетність голови ДФС до участі в організації рейдерського захоплення мережі АЗС "БРСМ-Нафта", – заявили під час прес-конференції представники групи компаній "Стейт Оіл", якій належить мережа АЗС "БРСМ-НАФТА".

Причиною таких заяв стали тотальні обшуки на АЗС мережі "БРСМ-НАФТА", які першого листопада відбулися одночасно на 50-ти об’єктах в 21-ій області України. Ухвалу про обшуки видав скандальний Шевченківський районний суд Києва. За словами юристів, документ виданий з численними порушеннями: вони прописані «під копірку», не вказані адреси обшуків, не зазначено виконавців тощо.

"По суті слідчий, який би мав виконати ухвалу суду, уповноважив на це третіх осіб. Тобто уповноважив когось зробити щось, бо в постанові немає конкретних даних, як цього вимагає законодавство України", – коментує директор юридичної фірми «Лекс груп» Людмила Машкіна.

У компанії заявляють, що обшуки відбулися протизаконно з порушеннями законодавчих та моральних норм.

"По-перше, оперативні співробітники одразу вимикають камери відеоспостереження, як тільки потрапляють у приміщення. Очевидно, щоб ці матеріали неможливо було зафіксувати і долучити до справи в суді. Також під час обшуків опечатують всі технологічні ресурси. В тому числі – бензинові колонки. Зокрема, на проведення слідчих дій, не допускали адвокатів, а й подекуди виникали інциденти з побиттям співробітників компанії та адвокатів. Все робиться для того, щоб робота мережі по всій Україні була паралізована", - вважають власники "БРСМ-НАФТА".

"Наразі ми готуємо не лише оскарження ухвали Шевченківського суду, а й звернення щодо дій судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції. Незаконність даного судового рішення вже поставила під сумнів законність усіх слідчих дій у рамках обшуків і законність самого арешту майна", – повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу компанії "Стейт Оіл” Олександр Мельничук.

За його словами, це є ознакою класичної рейдерської атаки: нашвидкоруч написане рішення суду, обшуки, арешт майна, зупинення роботи підприємств та мережі. Такими є складові "рейдерського ланцюга". В "Стейт Оіл" також здивовані і занепокоєні заявою Генпрокуратури, котра повідомила, що майно компанії буде відібрано і передано до Міненерго. Адже, на переконання представників компанії, жодними законами такі дії не дозволені, їх можна розцінювати як грабунок, як посягання на приватну власність, яку в розвинених країнах захищає держава.

"Ми розцінюємо це як надзвичайно тривожний сигнал для міжнародних інвесторів, які боятимуться вкладати кошти в українську економіку, адже завтра воно може бути націоналізованим і перепроданим підприємствам рейдерів. Це погані новини для Ради Європи та Європарламенту, для Світового банку та МВФ. Адже вчора ми побачили, що руками правоохоронців можна відбирати приватну власність, – коментує Олександр Мельничук. – І це все відбувається напередодні рішення Євросоюзу про запровадження безвізового режиму з Україною. Адже приватна власність є однією з ознак демократії і охороняється міжнародним законодавством".

Учора експерти заявили, що за даною рейдерською атакою може стояти голова ДФС Роман Насіров, а за ним можуть стояти впливові люди з парламенту. Як писали ЗМІ, рейдерське захоплення мережі АЗС триває близько двох років. Перші обшуки минулого року відбулися за схожою "схемою": масові обшуки, арешт майна, перешкоджання роботі. Компанії закидали приховування податків. Однак жодних доказів чи конкретних фактів (за якій період, які суми) ДФС і Генпрокуратура так і не оприлюднили. Зазначимо, що за підсумками першого півріччя 2016 року, національна мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" увійшла до списку найбільших платників податків, які наповнюють бюджет України.