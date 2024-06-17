На Киевщине мужчина бросил гранату на улице, ранил себя и местную жительницу. Как сообщили в полиции Киевской области, злоумышленнику грозит до 7 лет заключения, передает УНН.

Детали

В Сквирской громаде Киевской области, мужчина вышел из местного магазина и бросил гранату. Из-за вызванного взрыва, травмировалась прохожая и сам злоумышленник. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

О происшествии в полицию сообщила свидетельница. Заявительница также описала приметы внешности и одежду злоумышленника, после чего полицейские начали комплекс мероприятий по его установлению и задержанию.

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Оперативники в тот же вечер задержали 32-летнего правонарушителя по его месту жительства. Правоохранители узнали, что гранату злоумышленник нашел в селе с помощью металлоискателя в этом году в начале апреля, которую забрал себе и незаконно хранил у себя дома. Ранее он уже имел проблемы с законом за избиение знакомой и хранение холодного оружия.

На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УКУ).