Кинув гранату на вулиці, поранив себе та місцеву жительку: зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення
Київ • УНН
Чоловік кинув гранату на вулиці в Київській області, поранивши себе і місцеву жительку, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
На Київщині чоловік кинув гранату на вулиці, поранив себе та місцеву жительку. Як повдіомили у поліції Київської області, зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення, передає УНН.
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У Сквирській громаді, що на Київщині, чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.
Про подію до поліції повідомила свідок. Заявниця також описала прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські розпочали комплекс заходів щодо його встановлення та затримання.
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Оперативники в той же вечір затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання. Правоохоронці дізнались, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.
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Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 ККУ).