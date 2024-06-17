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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4562 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Кинув гранату на вулиці, поранив себе та місцеву жительку: зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 19505 перегляди

Чоловік кинув гранату на вулиці в Київській області, поранивши себе і місцеву жительку, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Кинув гранату на вулиці, поранив себе та місцеву жительку: зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення

На Київщині чоловік кинув гранату на вулиці, поранив себе та місцеву жительку. Як повдіомили у поліції Київської області, зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення, передає УНН.

Деталі

У Сквирській громаді, що на Київщині, чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

Про подію до поліції повідомила свідок. Заявниця також описала прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські розпочали комплекс заходів щодо його встановлення та затримання.

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Оперативники в той же вечір затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання. Правоохоронці дізнались, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.

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Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Антоніна Туманова

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