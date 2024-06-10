Кинув гранату у багатоповерхівку і поранив перехожу: затриманому киянину загрожує до 7 років в'язниці
Київ • УНН
Жителю Києва загрожує до 7 років в'язниці за те, що він кинув гранату у вікно квартири свого брата через майнову суперечку, поранивши перехожу.
Чоловік у Києві підозрюється у тому, що кинув гранату у вікно квартири свого брата у багатоповерхівці через майнову суперечку, поранивши перехожу, чоловіку загрожує до 7 років в'язниці, повідомили у поліції Києва у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, учора, 9 червня близько о 22:00, у Києві 46-річний місцевий житель кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю. Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці.
Правоохоронці знайшли та затримали чоловіка.
Поліція затримала зловмисника, що підірвав гранату у Шевченківському районі Києва10.06.24, 06:48 • 24969 переглядiв
За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Окрім того відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження з бойовими припасами).
Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, а також вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.