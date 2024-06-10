Поліція затримала зловмисника, що підірвав гранату у Шевченківському районі Києва
Київ • УНН
У Києві затримали чоловіка за те, що він кинув гранату, яка поранила жінку в Шевченківському районі.
У столиці затримано чоловіка, який кинув гранату у Шевченківському районі. Інцидент призвів до поранення однієї жінки, але її життю нічого не загрожує. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.
Деталі
За інформацією, поліція затримала зловмисника, який підірвав гранату у Шевченківському районі Києва.
Інцидент стався 9 червня близько 22:00 години. Місцевий житель, народжений у 1977 році, кинув гранату у бік фасаду багатоповерхового будинку. Вона відскочила, впала на землю та вибухнула, спричинивши осколкове поранення руки 36-річній жінці. Жінці надано медичну допомогу, її життю нічого не загрожує.
Після вибуху зловмисник втік, але поліція встановила його місцезнаходження. Невдовзі буде надана правова кваліфікація.
Вибух у Броварах: зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця11.05.24, 23:10 • 40782 перегляди