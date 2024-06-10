Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

В столице задержан мужчина, бросивший гранату в Шевченковском районе. Инцидент привел к ранению одной женщины, но ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Детали

По информации, полиция задержала злоумышленника, который взорвал гранату в Шевченковском районе Киева.

Инцидент произошел 9 июня около 22: 00 часов. Местный житель, родившийся в 1977 году, бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома. Она отскочила, упала на землю и взорвалась, в результате чего 36-летняя женщина получила осколочное ранение в руку. Женщине оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

После взрыва злоумышленник скрылся, но полиция установила его местонахождение. Вскоре будет предоставлена правовая квалификация.

Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя