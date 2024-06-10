Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Мужчина в Киеве подозревается в том, что бросил гранату в окно квартиры своего брата в многоэтажке из-за имущественного спора, ранив прохожую, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в полиции Киева в понедельник, пишет УНН.

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По данным полиции, вчера, 9 июня около в 22: 00, в Киеве 46-летний местный житель бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, в которой живет его родной брат. Боеприпасы отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице.

Правоохранители нашли и задержали мужчину.

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между Порошенко и его братом относительно права собственности на квартиру. Кроме того известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

По указанному факту начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с боевыми припасами).

Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступлений, а также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.