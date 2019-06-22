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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бронзовый призер УПЛ продолжит выступления в чемпионате России

Киев • УНН

 • 9112 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Полузащитник Артем Полярус изменил ФК "Александрию" на подмосковный ФК "Химки", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Бронзовый призер УПЛ продолжит выступления в чемпионате России

Полярус перешел в клуб, который представляет - ФНЛ (вторая по силе лига России), на правах свободного агента.

Полузащитник дебютировал в профессиональном футболе в составе "Александрии" в 2011 году. После трех лет в клубе Артем перешел в киевское "Динамо", но через год вернулся в "Александрию", где сыграл еще четыре года - всего 112 проведенных игр при 13 голах.

Примечательно, что в последнем чемпионате "Химки" заняли девятое место. В то время как "Александрия" предыдущий сезон закончила на третьем месте в УПЛ и получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщал УНН, этим летом в чемпионата России перешли украинцы Денис Дедечко и Иван Ордец.

Украинские Национальные Новости

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