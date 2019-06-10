Екс-футболіст збірної України став гравцем новачка російської Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Досвідчений український півзахисник Денис Дедечко підписав контракт з російським ФК "Тамбов", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Про термін та умови співпраці 31-річного гравця із російським клубом не повідомляється.
Минулий сезон Дедечко починав в клубі другого за силою чемпіонату Росії - "СКА-Хабаровськ", за який провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. У січні цього року українець перейшов в "Олександрію", за яку провів 8 поєдинків в УПЛ.
Примітно, що "Тамбов" вперше в історії завоював право виступати в РПЛ за підсумками минулого сезону.
Нагадаємо, що Дедечко, який зіграв одну гру в складі збірної України, раніше виступав за російський "Амкар", "Луч" і "Краснодар".