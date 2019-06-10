Экс-футболист сборной Украины стал игроком новичка российской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Опытный украинский полузащитник Денис Дедечко подписал контракт с российским ФК "Тамбов", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
О сроке и условиях сотрудничества 31-летнего игрока с российским клубом не сообщается.
Прошлый сезон Дедечко начинал в клубе второго по силе чемпионата России - "СКА-Хабаровск", за который провел 25 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. В январе этого года украинец перешел в "Александрию", за которую провел 8 матчей в УПЛ.
Примечательно, что "Тамбов" впервые в истории завоевал право выступать в РПЛ по итогам прошлого сезона.
Напомним, что Дедечко, который сыграл одну игру в составе сборной Украины, ранее выступал за российский "Амкар", "Луч" и "Краснодар".