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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Бронзовий призер УПЛ продовжить виступи в чемпіонаті Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Півзахисник Артем Полярус змінив ФК "Олександрію" на підмосковний ФК "Хімкі", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Бронзовий призер УПЛ продовжить виступи в чемпіонаті Росії

Полярус перейшов до клубу, який представляє – ФНЛ (друга за силою ліга Росії), на правах вільного агенту.

Півзахисник дебютував у професійному футболі в складі "Олександрії" в 2011 році. Після трьох років в клубі Артем перейшов в київське "Динамо", але через рік повернувся в "Олександрію", де відіграв ще чотири роки – загалом 112 проведених ігор при 13 голах.

Примітно, що в останньому чемпіонаті "Хімкі" зайняли дев'яте місце. У той час як "Олександрія" попередній сезон закінчила на третьому місці в УПЛ та отримала право зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

Як повідомляв УНН, цього літа до чемпіонату Росії перейшли українці Денис Дедечко і Іван Ордець.

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