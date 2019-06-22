Бронзовий призер УПЛ продовжить виступи в чемпіонаті Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Півзахисник Артем Полярус змінив ФК "Олександрію" на підмосковний ФК "Хімкі", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Полярус перейшов до клубу, який представляє – ФНЛ (друга за силою ліга Росії), на правах вільного агенту.
Півзахисник дебютував у професійному футболі в складі "Олександрії" в 2011 році. Після трьох років в клубі Артем перейшов в київське "Динамо", але через рік повернувся в "Олександрію", де відіграв ще чотири роки – загалом 112 проведених ігор при 13 голах.
Примітно, що в останньому чемпіонаті "Хімкі" зайняли дев'яте місце. У той час як "Олександрія" попередній сезон закінчила на третьому місці в УПЛ та отримала право зіграти у груповому етапі Ліги Європи.
Як повідомляв УНН, цього літа до чемпіонату Росії перейшли українці Денис Дедечко і Іван Ордець.