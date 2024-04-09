Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отреагировал на хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и СМИ. По его словам, это неуважение к людям, которые честно и качественно делают свою работу, передает УНН.

Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране.

Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" - не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела

- написал Карандеев в Facebook.

По его словам, это единственное заведение, которое проводит спектакли в самых отдаленных территориальных общинах. Туда трудно добраться и люди не имеют возможности посещать культурные мероприятия. Карандеев рассказал, что коллектив постоянно гастролирует по всей территории Украины, приезжает на деоккупированные территории, проводит спектакли в госпиталях и в укрытиях. По его словам, в прошлом году коллектив провел 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях, добавил Карандеев.

Он подчеркнул, что "обязанность власти - обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива".

С начала полномасштабного вторжения установленный Правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа неизменен. Нововведений не было. Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих учреждений невозможна - добавил Карандеев.

Также Карандеев рассказал, что дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование 14 человек.

"Всего 14 работников! Это меньше, чем 10 процентов от общей численности всего коллектива! Это 11 исполнителей сложных цирковых жанров и еще 3 технических работника, которые нераздельно связаны с артистами и без участия которых спектакли просто не происходят. Мне не стыдно за тех работников сферы культуры, которые сегодня в Украине работают по специальности, я горжусь ими не меньше, чем теми художниками, которые сменили сценическую одежду на военную форму", - резюмировал Карандеев.

Также он прокомментировал бронирование работников медиа. По его словам, во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. "Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована", - добавил Карандеев.

Напомним,

Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период некоторым государственным циркам. В частности, такой статус получили: "Передвижной цирк Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и др.

Также Минкульт подтвердил статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам телемарафона "Единые новости".