“Бронезахист” - страхование от несчастных случаев и последствий войны

Кроме того, каждый, кто сейчас живет за границей, может оформить эту программу страхования для своих близких, которые остаются в Украине, и таким образом хоть как-то обезопасить их жизнь в условиях войны.

Уникальность «Бронезахиста»

Программа действительно особенная: она покрывает и бытовые несчастные случаи (травмы, ожоги, обморожение и прочее), и случаи, возникшие во время и/или в результате действий военных формирований (законных и незаконных) сторон вооруженного (военного, военного) конфликта в случае вооруженной злости, вооруженного конфликта.

В частности, травмы и повреждения, полученные вследствие прямого или опосредованного воздействия оружия, кроме оружия массового поражения, во время пребывания в зоне ведения боевых действий или на другой территории Украины, кроме территорий находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

Кто может оформить «Бронезахист»

Новым видом страхования от ARX Life могут воспользоваться все граждане Украины, не участвующие в боевых действиях.

• без географических ограничений по стране;

• без существенных возрастных ограничений: оформить «Бронезахист» можно для граждан от 1 до 75 лет (на дату заключения договора);

• без ограничений военных рисков и травм.

Исключением является только активное участие в военных действиях: нельзя застраховать военнослужащих ВСУ, пограничников, сотрудников ГСЧС, СБУ, полиции, Территориальной обороны и т.д.

Какова стоимость «Бронезахиста»

Полис страхования от несчастных случаев в условиях военного положения стоит от 250 грн. в месяц. Это при том, что:

• страховая сумма возможна в размере 100 000, 200 000 и 300 000 грн;

• продолжительность страхового покрытия – 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Компания оказывает и другую важную сейчас поддержку. К примеру, предлагает быстрое и удобное оформление «Зеленой карты» для автопоездок за границу. При получении выплат принимает фотокопии документов по электронной почте или в чате. Также ARX добавила в полисы туристического страхования, оформляемые украинцами за рубежом, услугу телемедицины – онлайн-консультации с врачом из Украины.

Как воспользоваться «Бронезахистом»

В случае наступления страхового случая по полису «Бронезащита» в ARX Life сразу предоставят полную консультацию: достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 30 27 23. Звонки бесплатны со стационарных телефонов по Украине и с мобильных операторов Vodafone, Lifecell.

Позаботььесь о себе и близких!