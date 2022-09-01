"Бронезахист" - страхування від нещасних випадків та наслідків війни

Окрім того, кожен, хто зараз мешкає за кордоном, може оформити цю програму страхування для своїх близьких, які залишаються в Україні, і таким чином хоч якось убезпечити їхнє життя в умовах війни.

Особливість «Бронезахисту»

Програма дійсно особлива: вона покриває і побутові нещасні випадки (травми, опіки, обмороження та інше), і випадки, що виникли під час та/або внаслідок дій військових формувань (законних та незаконних) сторін збройного (військового, воєнного) конфлікту у випадку збройної агресії, збройного конфлікту.

Зокрема травми та ушкодження, отримані внаслідок прямого або опосередкованого впливу зброї, крім зброї масового ураження, під час перебування в зоні ведення бойових дій або на іншій території України, крім територій які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Хто може оформити «Бронезахист»

Новим видом страхування від ARX Life можуть скористатися всі цивільні громадяни України, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

•без географічних обмежень по країні;

•без суттєвих вікових обмежень: оформити «Бронезахист» можна для громадян від 1 до 75 років (на дату укладання договору);

•без обмежень щодо воєнних ризиків та травм.

Виключенням є тільки активна участь у воєнних діях: не можна застрахувати військовослужбовців ЗСУ, прикордонників, співробітники ДСНС, СБУ, поліції, Територіальної оборони тощо.

Яка вартість «Бронезахисту»

Поліс страхування від нещасних випадків в умовах воєнного стану коштує від 250 грн на місяць. Це при тому, що:

•страхова сума можлива у розмірі 100 000, 200 000 та 300 000 грн;

•тривалість страхового покриття – 1, 3, 6 або 12 місяців.

Компанія надає й іншу важливу зараз підтримку. Наприклад, пропонує швидке й зручне оформлення «Зеленої картки» для автопоїздок за кордон. У разі отримання виплат приймає фотокопії документів електронною поштою чи у чаті. Також ARX додала у поліси туристичного страхування, які оформляють українці за кордоном, послугу телемедицини – онлайн-консультації з лікарем з України.

Як скористатися «Бронезахистом»

У разі настання страхового випадку за полісом «Бронезахист» в ARX Life одразу нададуть повну консультацію: достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 30 27 23. Дзвінки безплатні зі стаціонарних телефонів по Україні та з мобільних операторів Vodafone, Lifecell, Kyivstar.

Потурбуйтеся про себе та близьких!