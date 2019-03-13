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"Брокеры" через финансовую пирамиду обманули клиентов на 70 млн грн

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве разоблачена группа финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

"Прекращена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую аферу для собственного обогащения. Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, один из ее офисов располагался в городе Киеве.

"Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend", - указали в ведомстве.

Указано, что для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. За счет денег вкладчиков злоумышленники проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными деньгами.

"В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", что нанесло последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен", - добавили в прокуратуре.

В уголовном производстве пострадавшими на данный момент признаны 16 граждан.

Трех организаторов схемы установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Напомним, в реестр внесли заявления 40 жертв финансовой пирамиды в Тернопольской области.

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