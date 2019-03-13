"Брокери" через фінансову піраміду ошукали клієнтів на 70 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві викрито групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

"Припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову оборудку для власного збагачення. Злочинна група діяла на території декількох міст України", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, один з її офісів розташовувався у місті Києві.

"Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду "Forex Trend", - вказали у відомстві.

Вказано, що для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти. За рахунок грошей вкладників зловмисники проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на власний розсуд розпоряджатися внесеними грошима.

"Надалі для досягнення своєї мети зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили грошові кошти "інвесторів", спричинивши останнім збитків на суму понад 70 млн гривень", - додали у прокуратурі.

У кримінальному провадженні потерпілими наразі визнано 16 громадян.

Трьох організаторів оборудки встановили. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт.

Нагадаємо, у реєстр внесли заяви 40 жертв фінансової піраміди на Тернопільщині.

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