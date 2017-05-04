Британский суд в июне рассмотрит вопрос экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Британский суд 12 июня рассмотрит вопрос экстрадиции бывшего руководителя государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Впервые в истории британская прокурорская служба решила поддержать ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и вступить в процесс, поскольку в Британии вопрос экстрадиции решается исключительно судом, - вступить в этот судебный процесс и поддержать экстрадицию господина Бондарчука. На 12 июня запланировано первое судебное заседание по существу экстрадиционной проверки господина Бондарчука", - сообщил Е.Енин.
Заместитель генпрокурора отметил, что сегодня - это вопрос является реальностью, а еще несколько месяцев назад это казалось невозможным.
"... глаза боятся, а руки делают, и сегодня мы преодолели большую часть этого процесса", - отметил Е.Енин.
"Есть шансы, что к концу года британский суд объявит решение по делу Бондарчука", - добавил он.
Напомним, бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, но выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами.