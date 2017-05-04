Британський суд у червні розгляне питання екстрадиції екс-керівника "Укрспецекспорту" - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Британський суд 12 червня розгляне питання екстрадиції колишнього керівника державної компанії “Укрспецекспорт” Сергія Бондарчука. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Уперше в історії британська прокурорська служба вирішила підтримати клопотання Генеральної прокуратури України і вступити у процес, оскільки у Британії питання екстрадиції вирішується виключно судом, — вступити у цей судовий процес і підтримати екстрадицію пана Бондарчука. На 12 червня заплановане перше судове засідання по суті екстрадиційної перевірки пана Бондарчука”, — повідомив Є.Єнін.
Заступник генпрокурора наголосив, що сьогодні — це питання є реальністю, а ще кілька місяців тому це видавалось неможливим.
“... очі бояться, а руки роблять, і сьогодні ми подолали більшу частину цього процесу”, — зазначив Є.Єнін.
“Є шанси, що до кінця року британський суд оголосить рішення у справі Бондарчука”, — додав він.
Нагадаємо, колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримали 15 березня, але випустили під заставу, що передбачено британськими законами.