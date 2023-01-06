Британский принц Гарри рассказал, что убил 25 человек в Афганистане

Детали

Герцог Сассекский, оставивший свои королевские обязанности и покинувший Великобританию со своей женой Меган Маркл, летал во время войны в Афганистане, и его миссии привели к «отнятию человеческих жизней». Сообщается, что в книге Spare он написал, что не гордится и не стесняется убийств, поскольку он описал убитых как «злодеев», пытавшихся убить «добрых».

Принц Гарри думал о 25 убитых не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», снятых с доски, сообщает The Telegraph, которая заявила, что получила копию Spare еще до официального релиза.

Принц Гарри прослужил в британской армии 10 лет, дослужившись до звания капитана и совершив два похода в Афганистан.

В феврале 2008 года министерство обороны Великобритании подтвердило, что принц Гарри служил в армии в провинции Гильменд, «более двух месяцев».

"Принц Гарри очень горд служить своей стране в операциях вместе со своими однополчанами и выполнять работу, для которой он был обучен", - говорится в заявлении Кларенс-хауса, королевской резиденции в Лондоне.

Сообщается, что принц также утверждает в своей автобиографии, что его брат, принц Уильям, и жена, принцесса Кейт, подстрекали его одеться как нацистского солдата с повязкой со свастикой на руке.

Описывая это событие как "одну из величайших ошибок в моей жизни", принц Гарри говорит в книге, что Уильям и Кейт "завыли от смеха", когда увидели его в костюме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Гарри в мемуарах описал драку со своим братом принцем Уильямом