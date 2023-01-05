Принц Гаррі у мемуарах описав бійку зі своїм братом принцом Вільямом

Цитата

"Він (Вільям, - ред.) поставив воду, назвав мене іншим ім'ям, а потім підійшов до мене. Все сталося так швидко. Так, дуже швидко. Він схопив мене за комір, зірвавши мій кулон, і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Якусь мить я полежав, ошелешений, а потім підвівся і сказав йому виходити", - описує інцидент Гаррі.

Деталі

За словами принца, бійка сталася у Лондоні у 2019 році. Вільям назвав Меган "важкою", "грубою" , що Гаррі назвав "повторюванням наративу в пресі" про його дружину. Сварка між братами загострювалася, пише Гаррі, Вільям був "нераціональним", вони "намагалися перекричати один одного".

Молодший принц звинуватив свого брата в тому, що він "поводився як спадкоємець", не розуміючи, чому Гаррі "не задоволений тим, що був запасним".

The Guardian пише, що невдоволення Гаррі тим, що він "запасний", є єднальною темою його книги, яка містить розділи про його дитинство, навчання в школі, королівську кар'єру та службу в британській армії, стосунки з батьками та братом і його життя з Меган. Зокрема, у книзі описується епізод, коли його батько, нині король Чарльз, нібито сказав своїй дружині, принцесі Діані, у день народження Гаррі: "Чудово! Тепер ти дала мені і запасного спадкоємця. Мою роботу виконано".

Нагадаємо

Британський принц Гаррі в інтерв'ю телекомпанії ITV заявив, що його складні стосунки з королівською родиною "ніколи не мали бути такими", і він хоче "повернути" свого батька короля Чарльза та брата