Принц Гаррі у мемуарах описав бійку зі своїм братом принцом Вільямом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Принц Гаррі в автобіографії Spare, яку опіблікують наступного тижня, розповів про бійку зі своїм братом, принцом Уельським Вільямом, коли їх стосунки погіршилися через шлюб молодшого принца з акторкою Меган Маркл. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Він (Вільям, - ред.) поставив воду, назвав мене іншим ім'ям, а потім підійшов до мене. Все сталося так швидко. Так, дуже швидко. Він схопив мене за комір, зірвавши мій кулон, і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Якусь мить я полежав, ошелешений, а потім підвівся і сказав йому виходити", - описує інцидент Гаррі.
Деталі
За словами принца, бійка сталася у Лондоні у 2019 році. Вільям назвав Меган "важкою", "грубою" , що Гаррі назвав "повторюванням наративу в пресі" про його дружину. Сварка між братами загострювалася, пише Гаррі, Вільям був "нераціональним", вони "намагалися перекричати один одного".
Молодший принц звинуватив свого брата в тому, що він "поводився як спадкоємець", не розуміючи, чому Гаррі "не задоволений тим, що був запасним".
The Guardian пише, що невдоволення Гаррі тим, що він "запасний", є єднальною темою його книги, яка містить розділи про його дитинство, навчання в школі, королівську кар'єру та службу в британській армії, стосунки з батьками та братом і його життя з Меган. Зокрема, у книзі описується епізод, коли його батько, нині король Чарльз, нібито сказав своїй дружині, принцесі Діані, у день народження Гаррі: "Чудово! Тепер ти дала мені і запасного спадкоємця. Мою роботу виконано".
Нагадаємо
Британський принц Гаррі в інтерв'ю телекомпанії ITV заявив, що його складні стосунки з королівською родиною "ніколи не мали бути такими", і він хоче "повернути" свого батька короля Чарльза та брата