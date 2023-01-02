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Британський принц Гаррі: "я хочу повернути батька та брата"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Британський принц Гаррі заявив, що його складні стосунки з королівською родиною "ніколи не мали бути такими", і він хоче "повернути" свого батька короля Чарльза та брата, в уривку з інтерв'ю телекомпанії ITV, опублікованому в понеділок, передає УНН.

Британський принц Гаррі: "я хочу повернути батька та брата"

Цитата

"Це ніколи не мало бути так, - сказав він. - Вони не виявили абсолютно ніякої готовності до примирення. Я хотів би повернути свого батька, я хотів би повернути свого брата".

Деталі

В окремому інтерв'ю CBS News у Сполучених Штатах Гаррі сказав, що Букінгемський палац відмовився публічно підтримати його та його дружину.

"Коли останні шість років нам кажуть: "Ми не можемо зробити заяву, щоб захистити вас", але ви робите це для інших членів сім'ї, настає момент, коли мовчання стає зрадою", - сказав він.

Обидва інтерв'ю транслюватимуться 8 січня, за два дні до публікації автобіографії Гаррі під назвою "Запасний".

Додамо

Гаррі та його дружина Меган, офіційно відомі як герцог і герцогиня Сассекські, відмовилися від королівських обов'язків у березні 2020 року, заявивши, що хочуть розпочати нове життя у Сполучених Штатах далеко від переслідувань ЗМІ.

З того часу вони критикували те, як з ними поводилися як з членами королівської родини, включаючи звинувачення Гаррі в тому, що його брат Вільям, принц Уельський, кричав на нього під час зустрічі, щоб обговорити його майбутнє.

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