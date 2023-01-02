Британский принц Гарри: "я хочу вернуть отца и брата"

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"Это никогда не должно быть так, - сказал он. - Они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению. Я хотел бы вернуть своего отца, я хотел бы вернуть своего брата".

Детали

В отдельном интервью CBS News в Соединенных Штатах Гарри сказал, что Букингемский дворец отказался публично поддержать его и его жену.

"Когда последние шесть лет нам говорят: "Мы не можем сделать заявление, чтобы защитить вас", но вы делаете это для других членов семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством", - сказал он.

Оба интервью будут транслироваться 8 января, за два дня до публикации автобиографии Гарри под названием "Запасной".

Добавим

Гарри и его жена Меган, официально известные как герцог и герцогиня Сассекские, отказались от королевских обязанностей в марте 2020 года, заявив, что хотят начать новую жизнь в Соединенных Штатах вдали от преследований СМИ.

С тех пор они критиковали то, как с ними обращались как с членами королевской семьи, включая обвинения Гарри в том, что его брат Уильям, принц Уэльский, кричал на него во время встречи, чтобы обсудить его будущее.