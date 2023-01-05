Принц Гарри в мемуарах описал потасовку со своим братом принцем Уильямом

Цитата

"Он (Уильям, - ред.) поставил воду, назвал меня другим именем, а потом подошел ко мне. Все произошло так быстро. Да, очень быстро. Он схватил меня за шиворот, сорвав мой кулон, и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, куски врезались в меня. Какое-то мгновение я лежал, ошарашенный, а потом встал и сказал ему выходить", - описывает инцидент Гарри.

Детали

По словам принца, потасовка произошла в Лондоне в 2019 году. Уильям назвал Меган "тяжелой", "грубой", что Гарри назвал "повторением нарратива в прессе" о его жене. Ссора между братьями обострялась, пишет Гарри, Уильям был "нерациональным", они "пытались перекричать друг друга".

Младший принц обвинил своего брата в том, что он "вел себя как наследник", не понимая, почему Гарри "не доволен тем, что был запасным".

The Guardian пишет, что недовольство Гарри тем, что он "запасной", является связующей темой его книги, содержащей разделы о его детстве, учебе в школе, королевской карьере и службе в британской армии, отношения с родителями и братом и его жизнь с Меганом. В частности, в книге описывается эпизод, когда его отец, ныне король Чарльз, якобы сказал своей жене, принцессе Диане, в день рождения Гарри: "Прекрасно! Теперь ты дала мне и запасного наследника. Моя работа выполнена".

Напомним

Британский принц Гарри в интервью телекомпании ITV заявил, что его сложные отношения с королевской семьей "никогда не должны быть таковыми", и он хочет "вернуть" своего отца короля Чарльза и брата