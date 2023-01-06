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Британський принц Гаррі розповів, що вбив 25 людей в Афганістані

Київ • УНН

 • 765255 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Британський принц Гаррі розповів у книзі своїх мемуарів, що він убив 25 людей, бувши пілотом вертольота Apache під час свого другого турне Афганістаном, передає УНН.

Британський принц Гаррі розповів, що вбив 25 людей в Афганістані

Деталі

Герцог Сассекський, який полишив свої королівські обов'язки і залишив Велику Британію зі своєю дружиною Меган Маркл, літав під час війни в Афганістані, і його місії призвели до «відібрання людських життів». Повідомляється, що в книзі Spare він написав, що не пишається і не соромиться вбивств, оскільки він описав убитих як «лиходіїв», які намагалися вбити «добрих».

Принц Гаррі думав про 25 убитих не як про «людей», а як про «шахові фігури», зняті з дошки, повідомляє The Telegraph, яка заявила, що отримала копію Spare ще до офіційного релізу.

Принц Гаррі прослужив у британській армії 10 років, дослужившись до звання капітана і здійснивши два походи до Афганістану.

У лютому 2008 року міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що принц Гаррі служив в армії в провінції Гільменд, «понад два місяці».

"Принц Гаррі дуже гордий служити своїй країні в операціях разом зі своїми однополчанами і виконувати роботу, для якої він був навчений", - йдеться у заяві Кларенс-хауса, королівської резиденції в Лондоні.

Повідомляється, що принц також стверджує у своїй автобіографії, що його брат, принц Вільям, і дружина, принцеса Кейт, підбурювали його одягнутися як нацистського солдата із пов'язкою зі свастикою на руці.

Описуючи цю подію як "одну з найбільших помилок у моєму житті", принц Гаррі говорить у книзі, що Вільям і Кейт "завили від сміху", коли побачили його в костюмі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принц Гаррі у мемуарах описав бійку зі своїм братом принцом Вільямом

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