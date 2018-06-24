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Британский министр не исключил продления переходного периода после Brexit

Британский министр не исключил продления переходного периода после Brexit

Киев  •  УНН

 • 4761 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Британский министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил продления переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

"Если переходный период должен быть расширен по техническим причинам ... например, другая страна не смогла ратифицировать соглашение или у нас не хватит технических средств. В этом не будет ничего страшного. Я 40 лет ждал этого события, мы сможем подождать еще пару месяцев", - сказал Лиам Фокс. 

Напомним, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK, которая организовала мероприятие.

Как сообщал УНН, ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit.

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