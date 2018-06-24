Британский министр не исключил продления переходного периода после Brexit

"Если переходный период должен быть расширен по техническим причинам ... например, другая страна не смогла ратифицировать соглашение или у нас не хватит технических средств. В этом не будет ничего страшного. Я 40 лет ждал этого события, мы сможем подождать еще пару месяцев", - сказал Лиам Фокс.



Напомним, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK, которая организовала мероприятие.



Как сообщал УНН, ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit.