Британський міністр не виключив продовження перехідного періоду після Brexit

"Якщо перехідний період повинен бути розширений з технічних причин ... наприклад, інша країна не змогла ратифікувати угоду або у нас не вистачить технічних засобів. У цьому не буде нічого страшного. Я 40 років чекав цієї події, ми зможемо почекати ще пару місяців" , - сказав Ліам Фокс.



Нагадаємо, марш проти виходу Великобританії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 000 осіб, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на громадську організацію People's Vote UK, яка організувала захід.



Як повідомляв УНН, ЄС і Великобританія зберігають серйозні розбіжності щодо Brexit.