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Британський міністр не виключив продовження перехідного періоду після Brexit

Британський міністр не виключив продовження перехідного періоду після Brexit

Київ • УНН

 • 4761 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс не виключив продовження перехідного періоду після виходу Великобританії з Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

"Якщо перехідний період повинен бути розширений з технічних причин ... наприклад, інша країна не змогла ратифікувати угоду або у нас не вистачить технічних засобів. У цьому не буде нічого страшного. Я 40 років чекав цієї події, ми зможемо почекати ще пару місяців" , - сказав Ліам Фокс.

Нагадаємо, марш проти виходу Великобританії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 000 осіб, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на громадську організацію People's Vote UK, яка організувала захід.

Як повідомляв УНН, ЄС і Великобританія зберігають серйозні розбіжності щодо Brexit.

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