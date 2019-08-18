Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов "группе Вагнера"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондон необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот региона в свою сферу влияния, передает УНН.
По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны “ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера”.
Говоря о России, Картер признал, что “угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году”.
“Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада”, — отметил военачальник.
По словам Картера, не совсем понятно, что с этим теперь делать. Западные демократии, сказал он, должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер придал контрразведке.
“Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции”, — добавил глава Генштаба.
Как сообщал УНН, в конце июля в Сирии погибли наемники российского ПВК, которые воевали в Украине.