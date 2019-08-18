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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39687 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124896 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127966 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152738 просмотра

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Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов "группе Вагнера"

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов "группе Вагнера"

Киев  •  УНН

 • 44921 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондон необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот региона в свою сферу влияния, передает УНН.

По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны “ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера”.

Говоря о России, Картер признал, что “угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году”.

“Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада”, — отметил военачальник.

По словам Картера, не совсем понятно, что с этим теперь делать. Западные демократии, сказал он, должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер придал контрразведке.

“Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции”, — добавил глава Генштаба.

Как сообщал УНН, в конце июля в Сирии погибли наемники российского ПВК, которые воевали в Украине.

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