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Британський Генштаб заявив про готовність кинути виклик "групі Вагнера"

Британський Генштаб заявив про готовність кинути виклик "групі Вагнера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Глава Генштабу Великої Британії Нік Картер в інтерв’ю газеті The Times заявив про те, що Лондону необхідно посилювати військову присутність в Африці, щоб перешкодити Росії включити цей регіону в свою сферу впливу, передає УНН.

За словами Картера, військова допомога країнам Африки і відправка туди невеликих за чисельністю елітних загонів для боротьби з тероризмом дозволить зробити так, щоб країни, що розвиваються “орієнтувалися радше на Захід, а не на групу Вагнера”.

Говорячи про Росію, Картер визнав, що “загроза з боку Москви матеріалізувалася значно швидше, ніж припускали британські експерти в 2015 році”.

“Вони стали справжніми майстрами в маніпулюванні інформаційним полем і в прагненні видати свою точку зору за істину. Вони дуже грамотно діють в кіберпросторі. І я думаю, що вони добре навчилися переконувати інші країни, що Росія для них є кращим союзником, ніж країни Заходу”, — зазначив воєначальник.

За словами Картера, не зовсім зрозуміло, що з цим тепер робити. Західні демократії, сказав він, повинні придумати способи захисту правди і знайти методи боротьби з тими, хто веде підривну діяльність. Особливу роль Картер додав контррозвідці.

“Методи ведення боротьби змінюються, і британська армія повинна модернізуватися за допомогою технологій, які привели до цієї еволюції”, — додав глава Генштабу.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня у Сирії загинули найманці російського ПВК, які воювали в Україні.

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