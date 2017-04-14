Британский фотограф показала самую опасную зону Фукусимы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Британский фотограф Ребекка Батори получила редкое разрешение сфотографировать красную, самую опасную, зону отчуждения в Фукусиме, передает УНН со ссылкой на International Business Times.
За шесть лет после цунами и последующей ядерной катастрофы некоторые фотографы посетили район вокруг Фукусимы, но далеко не все из них рискнули побывать в ограниченной красной зоне или увидеть интерьеры заброшенных зданий города, которые остались такими, как их оставили, убегая в спешке от радиации.
Вместе с польским фотографом Аркадиусом Поднесинским Ребекка Батори провела пять дней, исследуя красную зону радиационного поля, начиная с города Томиока.
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"Во время пребывания в опасной радиационной зоне мы должны были быть очень бдительными, поскольку нам не разрешали находиться в зданиях. Иногда мы находили супермаркет, дом или игровое казино. Я была поражена каждый раз, когда заходила внутрь, зная, что все эти объекты были нетронутыми после катастрофы", - рассказала фотограф.
Отметим, авария на АЭС Фукусима-1 является крупнейшей радиационной аварией максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Она произошла 11 марта 2011 года в результате одного сильнейших в истории Японии землетрясений и цунами, последовавшего за ним.