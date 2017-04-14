Британський фотограф показала найнебезпечнішу зону Фукусіми

За шість років після цунамі і подальшою ядерної катастрофи деякі фотографи відвідали район навколо Фукусіми, але далеко не всі з них ризикнули побувати в обмеженій червоній зоні або побачити інтер'єри занедбаних будівель міста, які залишилися такими, як їх залишили, тікаючи поспіхом від радіації.

Разом з польським фотографом Аркадіусом Поднесінським Ребека Баторі провела п'ять днів, досліджуючи червону зону радіаційного поля, починаючи з міста Томіока.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Флора і фауна зони відчуження через 31 рік після аварії на ЧАЕС

"Під час перебування у небезпечній радіаційній зоні ми повинні були бути дуже пильними, оскільки нам не дозволяли знаходитися в будівлях. Іноді ми знаходили супермаркет, будинок чи ігрове казино. Я була вражена кожного разу, коли заходила всередину, знаючи, що всі ці об'єкти були недоторканими після катастрофи", - розповіла фотограф.

Зазначимо, аварія на АЕС Фукусіма-1 є найбільшою радіаційною аварією максимального 7-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій. Вона сталася 11 березня 2011 року в результаті одного найсильніших в історії Японії землетрусу та цунамі, що послідував за ним.