Британский боксер Беллью принял вызов Усика

"Усик, рожденный быть готовым. Давай сделаем это!", - говорится в записи 35-летнего бойца.



Напомним, что после победы над Муратом Гассиевим (26-1, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии, Усик выразил желание в следующем бою подняться в супертяжелый вес ради встречи с британцем.



Напомним, российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу Украинский Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии.