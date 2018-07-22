Британский боксер Беллью принял вызов Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Бывший чемпион мира, ныне выступающий в супертяжелом весе, Тони Беллью принял вызов нового абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО), сообщает УНН со ссылкой на Twitter Белью.
"Усик, рожденный быть готовым. Давай сделаем это!", - говорится в записи 35-летнего бойца.
Напомним, что после победы над Муратом Гассиевим (26-1, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии, Усик выразил желание в следующем бою подняться в супертяжелый вес ради встречи с британцем.
Напомним, российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу Украинский Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии.