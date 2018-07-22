Британський боксер Беллью прийняв виклик Усика

"Усик, народжений бути готовим. Давай зробимо це!", - йдеться у записі 35-річного бійця.



Нагадаємо, що після перемоги над Муратом Гассіевим (26-1, 19 КО) у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, Усик висловив бажання в наступному бою піднятися в суперважку вагу заради зустрічі з британцем.



Нагадаємо, російський боксер Мурат Гассієв визнав беззастережну перемогу українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії.