Британський боксер Беллью прийняв виклик Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Беллью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО), повідомляє УНН з посиланням на Twitter Белью.
"Усик, народжений бути готовим. Давай зробимо це!", - йдеться у записі 35-річного бійця.
Нагадаємо, що після перемоги над Муратом Гассіевим (26-1, 19 КО) у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, Усик висловив бажання в наступному бою піднятися в суперважку вагу заради зустрічі з британцем.
Нагадаємо, російський боксер Мурат Гассієв визнав беззастережну перемогу українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії.