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Британський боксер Беллью прийняв виклик Усика

Британський боксер Беллью прийняв виклик Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Беллью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО), повідомляє УНН з посиланням на Twitter Белью.

"Усик, народжений бути готовим. Давай зробимо це!", - йдеться у записі 35-річного бійця.

Нагадаємо, що після перемоги над Муратом Гассіевим (26-1, 19 КО) у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, Усик висловив бажання в наступному бою піднятися в суперважку вагу заради зустрічі з британцем.

Нагадаємо, російський боксер Мурат Гассієв визнав беззастережну перемогу українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії.

Українські Національні Новини

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