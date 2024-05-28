Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

ВВС Великобритании временно приостановили полет в память о битве за Британию из-за гибели пилота в катастрофе, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Эскадренный лейтенант Марк Лонг погиб, когда "Спитфайр", на котором он летал, разбился в поле в Линкольншире.

Бригады экстренной помощи были вызваны на место возле базы ВВС Конингсби незадолго до 13:20 в субботу.

В ВВС заявили, что приняли решение приостановить полет самолета на время расследования.

Представитель сообщил: "После трагического происшествия в британских ВВС в Конингсби и пока продолжается официальное расследование, Королевские ВВС ввели в действие временное приостановление полета в память о битве за Британию [BBMF]".

Принц и принцесса Уэльские были среди тех, кто ранее почтил память пилота.

Справочно

Битва за Британию - бомбовые и ракетные налеты Люфтваффе на города Великобритании и бои за доминирование в воздушном пространстве Великобритании, между Люфтваффе Германии и Королевскими Воздушными Силами Великобритании. Название произошло от речи Уинстона Черчилля 18 июня 1940 года: Битва за Францию закончилась.