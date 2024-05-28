Британські ВПС призупинили політ у пам'ять про "битву за Британію" після загибелі пілота в авіакатастрофі
Київ • УНН
Пілот британських ВПС загинув у катастрофі літака "Спітфайр", що призвело до тимчасового призупинення польоту у пам'ять про "битву за Британію".
ВПС Великої Британії тимчасово призупинили політ в пам'ять про битву за Британію через загибель пілота в катастрофі, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Ескадрений лейтенант Марк Лонг загинув, коли Spitfire, на якому він літав, розбився в полі в Лінкольнширі.
Бригади екстреної допомоги були викликані на місце біля бази ВПС Конінгсбі незадовго до 13:20 за місцевим часом у суботу.
У ВПС заявили, що ухвалили рішення призупинити політ на час розслідування.
Представник повідомив: "Після трагічної події у британських ВПС у Конінгсбі і поки триває офіційне розслідування, Королівські ВПС ввели в дію тимчасове призупинення польоту у пам'ять про битву за Британію [BBMF]".
Принц та принцеса Уельські були серед тих, хто раніше вшанував пам'ять пілота.
Довідково
Битва за Британію - бомбові та ракетні нальоти Люфтваффе на міста Великої Британії та бої за домінування у повітряному просторі Великої Британії, між Люфтваффе Німеччини та Королівськими Повітряними Силами Великої Британії. Назва пішла від промови Вінстона Черчиля 18 червня 1940 року: Битва за Францію закінчилася.