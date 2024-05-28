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Британські ВПС призупинили політ у пам'ять про "битву за Британію" після загибелі пілота в авіакатастрофі

Британські ВПС призупинили політ у пам'ять про "битву за Британію" після загибелі пілота в авіакатастрофі

Київ • УНН

 • 18672 перегляди

Пілот британських ВПС загинув у катастрофі літака "Спітфайр", що призвело до тимчасового призупинення польоту у пам'ять про "битву за Британію".

ВПС Великої Британії тимчасово призупинили політ в пам'ять про битву за Британію через загибель пілота в катастрофі, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ескадрений лейтенант Марк Лонг загинув, коли Spitfire, на якому він літав, розбився в полі в Лінкольнширі.

Бригади екстреної допомоги були викликані на місце біля бази ВПС Конінгсбі незадовго до 13:20 за місцевим часом у суботу.

У ВПС заявили, що ухвалили рішення призупинити політ на час розслідування.

Представник повідомив: "Після трагічної події у британських ВПС у Конінгсбі і поки триває офіційне розслідування, Королівські ВПС ввели в дію тимчасове призупинення польоту у пам'ять про битву за Британію [BBMF]".

Принц та принцеса Уельські були серед тих, хто раніше вшанував пам'ять пілота.

Довідково

Битва за Британію - бомбові та ракетні нальоти Люфтваффе на міста Великої Британії та бої за домінування у повітряному просторі Великої Британії, між Люфтваффе Німеччини та Королівськими Повітряними Силами Великої Британії. Назва пішла від промови Вінстона Черчиля 18 червня 1940 року: Битва за Францію закінчилася.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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