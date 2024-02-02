Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

Военно-морские силы Великобритании готовятся к первому за семь лет испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Атлантике. Об этом пишет The Sun, передает УНН.

Детали

По данным издания, ракету Trident II запустят с атомной подводной лодки HMS Vanguard в 90 километрах от восточного побережья США.

Ожидается, что снаряд преодолеет около шести тысяч километров, после чего упадет в море между Бразилией и Западной Африкой.

До этого запуск межконтинентальной баллистической ракеты Великобритания проводила в 2016 году.

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