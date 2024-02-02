Британські ВМС готуються випробування міжконтинентальної балістичної ракети – ЗМІ

Військово-морські сили Великої Британії готуються до першого за сім років випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Атлантиці. Про це пише The Sun, передає УНН.

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За даними видання, ракету Trident II запустять з атомного підводного човна HMS Vanguard за 90 кілометрів від східного узбережжя США.

Очікується, що снаряд подолає близько шести тисяч кілометрів, після чого впаде у море між Бразилією та Західною Африкою.

До цього запуск міжконтинентальної балістичної ракети Британія проводила у 2016 році.

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