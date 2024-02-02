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Британські ВМС готуються випробування міжконтинентальної балістичної ракети – ЗМІ

Британські ВМС готуються випробування міжконтинентальної балістичної ракети – ЗМІ

Київ • УНН

 • 26268 перегляди

Британські військово-морські сили проведуть випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна в Атлантичному океані біля узбережжя США. Очікується, що ракета пролетить понад 6 000 км і впаде між Бразилією і Західною Африкою.

Військово-морські сили Великої Британії готуються до першого за сім років випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Атлантиці. Про це пише The Sun, передає УНН.

Деталі

За даними видання, ракету Trident II запустять з атомного підводного човна HMS Vanguard за 90 кілометрів від східного узбережжя США.

Очікується, що снаряд подолає близько шести тисяч кілометрів, після чого впаде у море між Бразилією та Західною Африкою.

До цього запуск міжконтинентальної балістичної ракети Британія проводила у 2016 році.

Американська тактична балістична ракета ATACMS: характеристики та застосування23.09.23, 15:21 • 961255 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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