Британські ВМС готуються випробування міжконтинентальної балістичної ракети – ЗМІ
Київ • УНН
Британські військово-морські сили проведуть випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна в Атлантичному океані біля узбережжя США. Очікується, що ракета пролетить понад 6 000 км і впаде між Бразилією і Західною Африкою.
Військово-морські сили Великої Британії готуються до першого за сім років випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Атлантиці. Про це пише The Sun, передає УНН.
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За даними видання, ракету Trident II запустять з атомного підводного човна HMS Vanguard за 90 кілометрів від східного узбережжя США.
Очікується, що снаряд подолає близько шести тисяч кілометрів, після чого впаде у море між Бразилією та Західною Африкою.
До цього запуск міжконтинентальної балістичної ракети Британія проводила у 2016 році.
Американська тактична балістична ракета ATACMS: характеристики та застосування23.09.23, 15:21 • 961255 переглядiв