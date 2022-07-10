Британские истребители отправились в Финляндию и Швецию, - Минобороны СК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Истребители британских Королевских ВВС отправились в Финляндию и Швецию для совместных учений. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства, передает УНН.
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Королевские военно-воздушные силы отправили реактивные самолеты Typhoon FGR4 и F-35B Lightning в Финляндию, а реактивные самолеты Typhoon FGR4 в Швецию для комплексной подготовки истребителей в рамках увеличения присутствия в регионе.
В мае Великобритания подписала с этими странами соглашения о взаимных гарантиях безопасности в случае нападения. Общие тренировки истребителей являются укреплением способности действовать слаженно и вместе реагировать на угрозы, говорится в официальном прессрелизе британского оборонного ведомства.
Эти учения являются частью серии двусторонних учений и учений Объединенных экспедиционных сил’, запланированных в этом году по запросу Финляндии и Швеции. Позднее в этом месяце Великобритания развернет F-35B в Норвегии для дальнейшего обучения интеграции с ВВС Норвегии.