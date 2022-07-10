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Британські винищувачі вирушили до Фінляндії та Швеції, - Міноборони СК

Британські винищувачі вирушили до Фінляндії та Швеції, - Міноборони СК

Київ • УНН

 • 182570 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Винищувачі британських Королівських ВПС вирушили до Фінляндії та Швеції для спільних навчань. Про це повідомило Міноборони Сполученого Королівства, передає УНН.

Деталі

Королівські військово-повітряні сили відправили реактивні літаки Typhoon FGR4 і F-35B Lightning до Фінляндії, а реактивні літаки Typhoon FGR4 до Швеції для комплексної підготовки винищувачів у рамках збільшення присутності в регіоні.

У травні Великобританія підписала з цими країнами угоди про взаємні гарантії безпеки у разі нападу. Загальні тренування винищувачів є зміцненням здатності діяти злагоджено і разом реагувати на погрози, - зазначено в офіційному пресрелізі британського оборонного відомства.

Ці навчання є частиною серії двосторонніх навчань і навчань Об’єднаних експедиційних сил, запланованих цього року на запит Фінляндії та Швеції. Пізніше цього місяця Сполучене Королівство розгорне F-35B у Норвегії для подальшого навчання інтеграції з ВПС Норвегії.

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