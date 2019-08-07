Британские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За последние два дня британские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтией. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Великобритании, передает УНН.
В понедельник истребители перехватили российский транспортный самолет Ан-26 "Вихрь", бомбардировщик Ту-142 "Медведь-Ф" и два истребителя СУ-27Б "Фланкер". Во вторник - российский транспортный самолет ТУ-134 "Резкий", летевший близко к воздушному пространству Эстонии.
"Нас выбрали для перехвата российского самолета Ан-26, следовавший на запад вблизи воздушного пространства Эстонии. Эти самолеты, находящиеся в регионе Балтии, не были признаны планом полета или не общались с управлением воздушного движения", - рассказал пилот.
Добавим, что миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии является текущей миссией НАТО.
Напомним, истребители миссии НАТО зафиксировали 2 бомбардировщика Су-24 у границ Латвии.