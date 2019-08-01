Сили НАТО зафіксували два російські бомбардувальники біля кордонів Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Винищувачі місії НАТО зафіксували 2 бомбардувальника СУ-24 біля кордонів Латвії. Про це повідомляється на офіційній сторінці Національних збройних сил Литви в Twitter, передає УНН.
"1 серпня патрульний літак ідентифікував над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, уряд Японії висловив протест Сеулу і Москві через інцидент в районі спірних островів Такесіма (Токто) в Японському морі, пыд час якого південнокорейські винищувачі були підняті на перехоплення літака ВКС РФ.