Сили НАТО зафіксували два російські бомбардувальники біля кордонів Латвії

"1 серпня патрульний літак ідентифікував над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, уряд Японії висловив протест Сеулу і Москві через інцидент в районі спірних островів Такесіма (Токто) в Японському морі, пыд час якого південнокорейські винищувачі були підняті на перехоплення літака ВКС РФ.