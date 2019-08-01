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Сили НАТО зафіксували два російські бомбардувальники біля кордонів Латвії

Сили НАТО зафіксували два російські бомбардувальники біля кордонів Латвії

Київ • УНН

 • 15116 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Винищувачі місії НАТО зафіксували 2 бомбардувальника СУ-24 біля кордонів Латвії. Про це повідомляється на офіційній сторінці Національних збройних сил Литви в Twitter, передає УНН.

"1 серпня патрульний літак ідентифікував над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", - сказано в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії підняли "Тайфуни" для перехоплення російських бомбардувальників

Як повідомляв УНН, уряд Японії висловив протест Сеулу і Москві через інцидент в районі спірних островів Такесіма (Токто) в Японському морі, пыд час якого південнокорейські винищувачі були підняті на перехоплення літака ВКС РФ.

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