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Министерство обороны Японии выразит протест РФ из-за полета ее бомбардировщиков

Киев • УНН

 • 8913 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министерство обороны Японии намерено сделать представление Москве в связи с тем, что в четверг, как утверждают в Токио, российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в японской столице глава военного ведомства Такэси Ивая, информирует УНН со ссылкой на местный телеканал NHK.

Министерство обороны Японии выразит протест РФ из-за полета ее бомбардировщиков

“Пока мы анализируем намерения российской стороны, и хотелось бы поэтому воздержаться от оценок, — приводит его слова телеканал NHK. — Однако вызывает крайнее сожаление то, что наше воздушное пространство было нарушено дважды за один день”.

“России уже был заявлен протест по дипломатическим каналам, — сказал министр обороны. — Министерство обороны, используя различные возможности, хотело бы также сделать ясное представление российской стороне с тем, чтобы такие происшествия более не повторялись”.

Ранее в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга также заявил на другой пресс-конференции, что Токио сейчас анализирует возможные намерения российской стороны в связи со случившимся.

Накануне Министерство обороны Японии сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 якобы дважды нарушили в четверг японское воздушное пространство в районе южной префектуры Окинава и у острова Хатидзё. На перехват самолетов, как оно заявило, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации при этом не возникало, говорилось в сообщении министерства.

Напоминаем, Япония собирает информацию в связи с обвинениями против РФ в нарушении запрета ядерных испытаний.

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